Джалалу Арутюняну присвоено высшее звание Героя Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян за исключительные заслуги перед Республикой Арцах в деле обеспечения обороны и безопасности Отечества, за проявленные мужество и личную отвагу присвоил генерал-лейтенанту Джалалу Арутюняну высшее звание Героя Арцаха.

“Это, в первую очередь, оценка героической борьбы нашей Армии, борьбы, которую, начиная с первого дня войны, ведут как командный состав, так и все подразделения, демонстрируя самый высокий в мире профессионализм и преданность. Джалал Арутюнян - наш герой, и на его примере мы должны воспитывать поколения. Благодарю Вас, г-н генерал. Честь имею!”, - как передает Арменпресс, заявил Араик Арутюнян.

Он сообщил, что здоровье Джалала Арутюняна, по заверению врачей, скоро восстановится. Он находится на стадии выздоровления и вскоре присоединится к сослуживцам. “Уверен, что богатый опыт и знания командира еще долго послужат нашей Родине”, - подчеркнул президент Арцаха.

Джалал Арутюнян был ранен на боевой позиции. 27 октября он был освобожден от должности министра обороны Республики Арцах.