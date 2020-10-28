Европейские индексы - 27-10-20

МОСКВА, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.93% и составил 12063.57 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 1.09% и составил 5728.99 пункта, а российский RTSI снизился на 1.82% и составил 1131.36 пункта.