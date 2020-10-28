Цены на цветные металлы - 27-10-20

ЛОНДОН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.27% и составила 1837.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.06% и составила 6824.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.38% и составила 1766.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.39% и составила 15418.00 долларов США, цена на олово снизилась на 3.51% и составила 17850.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.07% и составила 2526.50 долларов США, цена на молибден выросла на 1.15% и составила 19290.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.