Песков заявил, что Путин не контактировал с самоизолировавшимся Лавровым

Президент России Владимир Путин не контактировал лично с ушедшим на самоизоляцию Лавровым после того, как тот вернулся из Греции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в связи с контактом с заражённым коронавирусом глава МИД РФ Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции, ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.