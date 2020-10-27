Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

Песков заявил, что Путин не контактировал с самоизолировавшимся Лавровым

Песков заявил, что Путин не контактировал с самоизолировавшимся Лавровым

Президент России Владимир Путин не контактировал лично с ушедшим на самоизоляцию Лавровым после того, как тот вернулся из Греции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в связи с контактом с заражённым коронавирусом глава МИД РФ Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции, ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации