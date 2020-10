Трамп разочарован нарушением прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован невыполнением договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, коснувшись вопроса о несоблюдении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Дональд Трамп подчеркнул, что конфликт продолжается уже много лет, и добавил:. «Вот что происходит, когда есть страны, которые долгое время находятся в нем. Да, это разочаровывает».

Президент США выразил надежду, что ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта будет урегулирована.

Trump on Armenia-Azerbaijan ceasefire: "Well, they've been at it for many, many years. Yeah, it's disappointing to see that. That's what happens when you have countries that have been going at it for a long time. It'll get back together."https://t.co/ofAyHDS0sE pic.twitter.com/jdB5gn7wDG