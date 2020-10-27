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Трамп разочарован нарушением прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

Трамп разочарован нарушением прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован невыполнением договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, коснувшись вопроса о несоблюдении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Дональд Трамп подчеркнул, что конфликт продолжается уже много лет, и добавил:. «Вот что происходит, когда есть страны, которые долгое время находятся в нем. Да, это разочаровывает».

Президент США выразил надежду, что ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта будет урегулирована.


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