Альянс Азербайджана, Турции, террористов и Израиля имеет скрытые мотивы против Ирана: Mashreghnews

Иранские СМИ обеспокоены присутствием террористов на контролируемых Азербайджаном территориях в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Mashreghnews отмечает, что через месяц после начала войны Баку удалось оккупировать некоторые территории в Карабахе только благодаря многосторонней поддержке Турции.

Было подчеркнуто, что на севере Ирана сформирован четырехсторонний альянс с участием Азербайджана, Турции, террористов и Израиля, имеющий скрытые мотивы против Ирана. Согласно сайту, Баку при поддержке террористов сумел оккупировать некоторые территории, граничащие с Ираном, что представляет серьезную угрозу национальным интересам Ирана.

«Бахарлы, Агбанд, Васвас - одни из ключевых районов у иранской границы, перешедших под контроль Баку, и там размещены террористические группы. Это свидетельствует о том, что развитие событий на севере Аракса глубже, чем война в Нагорном Карабахе», - говорится на сайте.