Все ради Арцаха, всё ради Арцаха, и мы победим: обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцах,

Гордые армяне диаспоры,

Братья и сестры,

Уже месяц, как турецко-азербайджано-террористические силы ведут войну против Арцаха и армянства.

За этот период на армию и мирное население Арцаха обрушились тысячи снарядов, ракет и выпущены тысячи беспилотных летательных аппаратов.

Противник атаковал танками, самолетами, вертолетами, азербайджанцами, террористами, наемниками, турецкими и пакистанскими спецназовцами.

Месяц назад они поставили перед собой задачу быстро завоевать Арцах, уничтожить Арцах и поставить его на колени.

Но сегодня Арцах, хоть и раненный, но стоит на ногах, и все это в первую очередь благодаря нашей героической армии, нашему героическому народу, нашим героическим людям.

Эти жестокие, но героические действия вселяют в нас уверенность - Арцах будет стоять, потому что наш дух непоколебим, наша воля незыблема!

Война вступила в фазу, когда каждая последующая секунда вводит в замешательство каждый раз вероломно нарушающего режим прекращения огня врага, разрушая его иллюзии.

Военно-политическое руководство Азербайджана вскормило свое общество таким количеством победных новостей, что они уже долгое время каждый день, каждую минуту, каждую секунду ждут вестей о падении Арцаха, об их окончательной и необратимой победе.

Однако азербайджанское общество не получит эту новость, азербайджанское общество не получит это известие, и именно бесконечное ожидание этой новости разрушит азербайджанские планы по завоеванию Арцаха.

Народ Арцаха, армянский народ, все армяне будут безжалостно сражаться за каждое дерево, каждый камень, каждый сантиметр и каждый миллиметр, и нанесенный в нужный момент точный контрудар будет иметь эффект сокрушительного поражения врага.

Задача Армии обороны Арцаха - приблизить именно этот момент, и мы должны всемерно поддерживать Республику Арцах и Армию обороны, быть им опорой.

Для решения вышеуказанных задач нам нужны исключительная консолидация народных сил и дисциплина. В условиях военного положения, тем более, в боевых условиях, должна действовать логика безоговорочного выполнения приказов, без обсуждения, те, кто не выполняет приказы, те, кто колеблет волю к выполнению приказов, должны быть сурово наказаны, привлечены к ответственности и, самое главное, удостоится публичного осуждения.

Ничто не должно стать для них оправданием, потому что на кону судьба Родины и народа, и мы не можем допустить потери Арцаха или изгнания армян.

Дорогой народ,

Я знаю, что мое вчерашнее выступление вызвало множество противоречивых оценок. И, честно говоря, пусть это не покажется странным, я этому рад. Это выступление преследовало две цели: показать международному сообществу конструктивность армянских сторон, а также решимость армянского народа в борьбе за права Арцаха.

Обе задачи решены полностью, несколько необычным, но достаточно эффективным способом. И я хочу поблагодарить вас всех за вашу решимость.

И наша задача - превратить сгенерированную в результате вчерашнего выступления энергию в конкретное дело. Все ради Арцаха, всё ради Арцаха. Именно эта логика должна действовать в эти дни.

В эти дни вся система государственного управления работает над устранением организационных пробелов, повышением эффективности действия каждого звена.

Наши возможности не безграничны, но у Армии обороны Арцаха есть достаточно оружия и потенциала для решения поставленных перед нею задач. Да, у нас много врагов в мире, но у нас также есть друзья, которые поддерживают и поддержат нас в трудные времена. Благодарный армянский народ никогда не забудет такое отношение. Никогда не забудет.

И особенно на этом фоне нам остается укрепить свою волю, объединить нашу волю, сконцентрировать нашу решимость и целеустремленность, материализовать наше решение - защищать право нашего народа, армян Арцаха на самоопределение.

Эта война должна стать абсолютным и незаменимым приоритетом для каждого из нас, и мы победим.

Во время этой войны существенно изменилось восприятие карабахского конфликта в мире. Основные международные игроки теперь признают и открыто заявляют, что Азербайджан и Турция являются агрессорами. Наличие террористов и наемников на стороне Азербайджана - уже доказанный в мире факт.

Это стало возможным, в том числе в результате нашей правильной дипломатической работы и публичной конструктивной деятельности. Они показывают, что Азербайджан как раньше, так и сейчас не готов к компромиссам. И этот факт на международном уровне легитимизирует право армянского народа бороться до конца, добиваться побед и наслаждаться этими победами.

Давайте договоримся, мы ничего не будем бояться. Мы не позволим никакой внутренней или внешней силе посеять сомнение в нашем Свободном и Счастливом будущем. Мы не будем отчаиваться даже в случае своих ошибок, упущений или неудач.

Все это не изменит изложенную выше нашу стратегию, потому что:

Мы терпели поражения много раз,

И видели ухмылку лжи,

Но наша воля сильнее камня,

Наш дух не умеет сдаваться․

И, следовательно, ты - победитель, армянский народ! Иди и возьми свою победу, встань и сотвори свою победу! И будь уверен, что избранное тобой правительство ни на минуту, ни на секунду не отклонялось и не отклонится от своей работы и обязанности указывать тебе путь к этой победе.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствует Армянская армия,

Да здравствуют наши дети, ибо будут жить в свободной и счастливой Армении, свободном и счастливом Арцахе!