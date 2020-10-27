Индекс экономической активности Армении за 9 месяцев снизился на 6,6%

Индекс экономической активности в январе-сентябре текущего года снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

Объем промышленного производства увеличился на 1%, объем сельскохозяйственного валового производства - на 0,5%. Объем строительства в январе-сентябре текущего года снизился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Торговый оборот снизился на 11,4%, а объем оказанных услуг - на 11,7%.

В январе-сентябре 2020 года индекс потребительских цен вырос на 0,9%, индекс цен на промышленную продукцию - на 1,8%. Производство электроэнергии увеличилось на 1,5%. Среднемесячная номинальная заработная плата в Армении в январе-сентябре увеличилась на 4,7%, составив 186 тысяч 967 драмов. При этом среднемесячная заработная плата в государственном секторе выросла на 7,4%, а в негосударственном секторе - на 3,2%.

В январе-сентябре текущего года объем внешнеготоргового оборота снизился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт сократился на 4,4%, а импорт - на 13,7%.

Курс драма к доллару США в январе-сентябре 2020 года составил 484,20.

Спад экономической активности связан с эпидемией коронавируса, которая привела к спаду в экономике почти всех стран мира.