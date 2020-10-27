Помпео призвал лидеров Армении и Азербайджана к поиску дипломатического решения конфликта

Госсекретарь США Майк Помпео написал в своем микроблоге Twitter о своих телефонных разговорах с руководителями Армении и Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, Помпео отметил, что во время отдельных телефонных бесед с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Я потребовал от лидеров выполнить свои обязательства по прекращению боевых действий и поиску дипломатического решения нагорно-карабахского конфликта. Армяне и азербайджанцы достойны жить в мире», - написал Помпео.