Пашинян привлек внимание Помпео на факт нарушения Азербайджаном договоренности о прекращении огня

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян привлек внимание собеседника на тот факт, что Азербайджан нарушил достигнутую в Вашингтоне договоренность о прекращении огня. Никол Пашинян отметил, что это уже третий случай, когда Азербайджан нарушает договоренность о прекращении огня и этим игнорирует усилия сопредседателей Минской группы, направленные на мирное урегулирование конфликта.