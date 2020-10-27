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ВС Азербайджана обстреляли кассетными снарядами из РСЗО "Смерч" село Ннги - были ранены три женщины

ВС Азербайджана обстреляли кассетными снарядами из РСЗО "Смерч" село Ннги - были ранены три женщины

Согласно информации, полученной в аппарат Защитника прав человека Республики Арцах, Азербайджан продолжает подвергать ракетно-артиллерийским обстрелам мирные населенные пункты Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, по проверенной информации, днем ВС Азербайджана обстреляли кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" жилые кварталы села Ннги Мартунинского района, где укрылось большое количество мирных жителей, временно перемещенных из ряда других общин. В результате удара пострадали три женщины, а также был полностью разрушен один дом, другие дома и инфраструктура общины были повреждены в той или иной степени.

Учитывая, что у общины нет никаких военных объектов, используя кассетные боеприпасы, запрещенных в населенных пунктах, вооруженные силы Азербайджана, очевидно, имели преступные намерения нанести удар по гражданскому населению и инфраструктуре. Защитник прав человека призывает международное сообщество и правозащитные организации незамедлительно принять меры, чтобы должным образом отреагировать на зверства азербайджанцев против народа Арцаха и остановить их.


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