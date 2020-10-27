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НС ратифицировало конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием наемников

НС ратифицировало конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием наемников

Национальное Собрание Армении ратифицировало Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Как сообщает Арменпресс, решение было принято на внеочередном заседании Национального Собрания, созванном 27 октября.

«Конвенцией закрепляется, что вербовка, использование, финансирование и обучение наемников являются уголовными преступлениями и нарушает принципы суверенного равенства, территориальной целостности и самоопределения наций. Она подписана в 1989 году и в настоящее время действует в 36 странах», - сказала заместитель министра юстиции Кристине Григорян.

По словам замминистра, согласно положениям конвенции, ею может привлечь Турцию и Азербайджан к ответственности за использование наемников в войне против Арцаха.


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