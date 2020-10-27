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Глава МИД РФ самоизолировался из-за контакта с зараженным коронавирусом

Глава МИД РФ самоизолировался из-за контакта с зараженным коронавирусом

В связи с контактом с зараженым коронавирусом глава МИД России Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции, ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили журналистам в департаменте информации и печати российского МИД.

"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие хорошее", — сказали в департаменте информации и печати.


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