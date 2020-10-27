Иран разработал план окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта: Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в кулуарах своего присутствия в Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента заявил, что в настоящее время заместитель министра иностранных дел ИРИ находится в Восточном Азербайджане по политическим вопросам, и скоро направляется в Баку, Москву и Ереван.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство IRNA, Иран с одобрения высших должностных лиц страны составил план окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который будет представлен сегодня или завтра и будет обсужден позже в Москве и Ереване.

Зариф добавил, что они обеспокоены присутствием в регионе террористов. «В этой связи мы ясно дали понять, что это неприемлемо для Исламской Республики Иран», - сказал он.