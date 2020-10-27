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Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении. Как сообщает Арменпресс, в повестку внеочередного заседания, созванного 27 октября по предложению правительства, включены 4 вопроса.

Депутаты обсудят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Армении «О правовом режиме военного положения», законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения и поправки к закону Армении «Об обороне».

Будет обсужден также вопрос о ратификации Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.


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