Минобороны Армении опровергает заявление Азербайджана об ударе в направлении района Барда
18:23, 27 Октябрь, 2020
Минобороны Армении опровергает заявление азербайджанской стороны о том, что якобы с территории Армении в направлении района Барда был нанесен ракетный удар. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Заявление азербайджанской стороны о том, что ракетный удар якобы был осуществлен с территории Армении в направлении Бардинского района Азербайджана, является полной ложью, грязной провокацией. Ни Вооруженные силы Республики Армения, ни Армия обороны Арцаха не выпустили никаких ракет в указанном направлении», - подчеркнула Степанян.
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