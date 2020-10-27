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Иран готов стать посредником в нагорно-карабахском урегулировании: посол ИРИ в РФ

Иран готов стать посредником в нагорно-карабахском урегулировании: посол ИРИ в РФ

Тегеран провел переговоры со сторонами конфликта в Нагорном Карабахе и готов стать посредником в его урегулировании. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Наш президент и наш министр иностранных дел провели переговоры с обеими сторонами и заявили о готовности Ирана быть посредником в урегулировании этого конфликта", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

Как сообщалось ранее замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибудет в Ереван. Также запланированы его визиты в Баку, Москву и в Анкару. Цель визитов - продвижение инициатив Ирана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.


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