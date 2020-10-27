В ЕС прокомментировали призыв Эрдогана бойкотировать французские товары

Призывы к бойкоту французских товаров еще больше отдаляют Турцию от Евросоюза, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Существующее соглашение между Турцией и ЕС предусматривает свободный обмен товарами. Все обязательства Турции должны быть соблюдены. Призывы к бойкоту товаров одной из стран-членов ЕС противоречат духу обязательств Турции и еще больше отдаляют ее от ЕС", - сказал он.

Очередное обострение отношений Франции и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил школьного учителя, и последовавшей реакции французских властей, которую в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.

Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Комментируя трагедию в пригороде Парижа, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.

В ответ на это турецкий лидер Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана.