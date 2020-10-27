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НС 27 октября проведет внеочередное заседание

НС 27 октября проведет внеочередное заседание

Внеочередное заседание Национального Собрания Армении состоится 27 октября в 18:30. Как сообщает Арменпресс, об этом депутатам сообщила вице-спикер парламента Лена Назарян.

«Уважаемые коллеги, сегодня в 18:30 по предложению правительства ожидается внеочередное заседание», - сказала Назарян.

Повестка дня внеочередного заседания на официальном сайте НС пока не опубликована.


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