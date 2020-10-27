Очередное заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств пройдет 6 ноября в онлайн-формате из-за сложной эпидемической обстановки. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство БелТА по итогам заседания Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества, которое состоялось в Исполнительном комитете организации в Минске.

"Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате, что вызвано эпидситуацией в странах Содружества. На заседании будет рассмотрен план мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года", - приводит агентство слова постпреда Узбекистана при уставных и других органах Содружества, посла Узбекистана в Белоруссии Насирджана Юсупова.

Ранее планировалось, что заседание пройдет в Ташкенте, так как в текущем году Узбекистан является страной-председателем.