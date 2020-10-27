При взрыве в медресе в Пешаваре погибли 8 человек и более 110 пострадали
16:57, 27 Октябрь, 2020
В одном из медресе в Пешаваре взорвалась сумка со взрывчаткой, погибли по меньшей мере восем учеников и больше 110 человек пострадали. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Dawn со ссылкой на данные врачей.
Погибшим было от 20 до 25 лет. В числе раненых два преподавателя.
Взрыв произошел во время занятий по изучению Корана, уточнили в полиции. Там считают, что неизвестные пронесли сумку с примерно пятью килограммами взрывчатки внутрь здания.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
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