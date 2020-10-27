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При взрыве в медресе в Пешаваре погибли 8 человек и более 110 пострадали

При взрыве в медресе в Пешаваре погибли 8 человек и более 110 пострадали

В одном из медресе в Пешаваре взорвалась сумка со взрывчаткой, погибли по меньшей мере восем учеников и больше 110 человек пострадали. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Dawn со ссылкой на данные врачей.

Погибшим было от 20 до 25 лет. В числе раненых два преподавателя.

Взрыв произошел во время занятий по изучению Корана, уточнили в полиции. Там считают, что неизвестные пронесли сумку с примерно пятью килограммами взрывчатки внутрь здания.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.


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