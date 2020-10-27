Омбудсмен Арцаха подготовил второй доклад о бесчеловечном отношении к армянским военнопленным

Аппарат Защитника прав человека Республики Арцах подготовил второй закрытый доклад о случаях бесчеловечного обращения азербайджанских вооруженных сил с армянскими военнопленными и телами погибших и направил его во многие международные структуры. Как сообщает «Арменпресс», Защитник прав человека Арцаха сообщает, что во втором докладе приводятся факты различных нарушений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана в отношении тел погибших армянских военнопленных с 16-25 октября. Анализ фактов показывает, что бесчеловечное обращение с военнопленными и с телами погибших армянских военнослужащих, публикация этих проявлений является широко распространенным и поощряемым поведением в Вооруженных силах Азербайджана. Такое поведение во многом связано с политикой антиармянства, проводимой на государственном уровне в Азербайджане уже на протяжении многих лет. Учитывая, что доказательств по таким делам более чем достаточно, некоторые из них были опубликованы и авторитетными международными СМИ и организациями, а также продолжающийся и систематический характер этих ужасных преступлений, Защитник прав человека подчеркивает обязанность международного сообщества надлежащим образом реагировать на такие действия, и для предотвращения дальнейших возможных преступлений воздействовать на них при помощи практических шагов”, - говорится в сообщении Омбудсмена.