Омбудсмен Армении представил депутатам Франции конкретные примеры зверств Азербайджана

Омбудсмен Армении Арман Татоян 27 октября встретился с парламентской делегацией Франции, в составе которой действующие и бывшие депутаты и журналисты. Как сообщает «Арменпресс», омбудсмен Армении Арман Татоян представил членам делегации действия Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, направленные против мирных жителей и инфраструктур, не имеющих военного значения. Он отметил, что среди мирного населения Армении есть 2 убитых и 2 раненых, также поврежденные дома. По данным омбудсмена Арцаха, в Арцахе есть 39 убитых и 120 раненых.

“Удары по мирному населению и применение запрещенного оружия, вовлечение наемных террористов, бесчеловечное отношение азербайджанских вооруженных сил к армянским пленным и армянофобия свидетельствуют о том, что поставлена задача террористическими методами осуществить в Арцахе этническую чистку”, - отметил омбудсмен, представив конкретные доказательства, подтверждающие эти слова.

Арман Татоян коснулся также ударов по журналистам, осуществляющим свою профессиональную деятельность в Арцахе, охарактеризовав это поведение азербайджанской стороны как преступление против свободы слова и грубое нарушение международного права.

Омбудсмен призвал парламентскую делегацию Франции лично посетить Арцах для встречи с омбудсменом Арцаха, с представителями гражданского общества и для фиксации на месте разрушений и зверств азербайджанских вооруженных сил.