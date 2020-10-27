Почти 65 млн американцев досрочно проголосовали на всеобщих выборах

Почти 65 млн американцев на настоящий момент досрочно проголосовали на всеобщих выборах в стране, которые намечены на 3 ноября. Такие оценки приводятся во вторник на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В общей сложности уже проголосовали 64 714 357 человек. По почте - 43 798 191. Лично на избирательных участках - 20 916 166 человек", - подчеркнул профессор. Он отметил, что "48,9% проголосовавших - демократы, 28,4% - республиканцы, 0,6% - сторонники других партий, 22,1% - не указали, какую партию они поддерживают".

Список штатов с наибольшим числом досрочно проголосовавших возглавила Калифорния - 7,4 млн. В первую тройку также вошли Техас - 7,39 млн и Флорида - 6 млн.

На выборах 2016 года досрочно отдали свои голоса почти 47 млн американцев. Как полагает Макдональд, в этом году в выборах могут принять участие 150 млн человек, что составляет 65% от общего числа зарегистрированных избирателей. В процентном соотношении это станет самой высокой явкой с 1908 года, заметил профессор.

3 ноября должны быть избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за главный пост в государстве ведут республиканец Дональд Трамп, нынешний глава Белого дома, и демократ Джозеф Байден, бывший вице-президент США.