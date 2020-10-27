В ВОЗ не считают закрытие школ эффективной мерой в борьбе с COVID-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге назвал закрытие школ неэффективной мерой по борьбе с коронавирусом. Об этом он написал во вторник в Twitter.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует оставлять открытыми, - отметил он. - Под наибольшим воздействием оказываются дети, живущие в сложных условиях",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее Клюге назвал закрытие школ во время пандемии "самым большим в истории нарушением в обучении 1,6 млрд школьников в более 190 странах" и пояснил, что школы не были главным фактором в распространении инфекции.

31 августа Европейское региональное бюро ВОЗ провело виртуальную встречу для 53 стран континента, посвященную открытию школ и COVID-19, на которой были обсуждены конкретные действия по обеспечению обучения детей в безопасных условиях.