В Египте выясняют обстоятельства нападения акулы на туристов

Власти Египта изучают обстоятельства, при которых акула напала на семью украинских туристов и их гида в Красном море, сообщает АТОР.

По сообщению министерства окружающей среды Египта, 25 октября три человека были атакованы акулой в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай). По данным ведомства, ныряльщики получили ранения и были госпитализированы. Про характер травм ведомство не сообщает. Согласно официальной информации, ведется расследование и выясняются причины произошедшего.

В соцсетях пишут, что от морского хищника пострадали два украинских туриста — мать и сын 13-ти лет, а также сопровождающий их гид. Источники издания в принимающей компании в Шарм-эш-Шейхе подтвердили эту информацию, добавив, что подросток лишился руки.

Министерство окружающей среды на 48 часов приостановило все погружения в районе морского заповедника Рас-Мохаммед, чтобы убедиться, что "это не серия нападений",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации принимающих туркомпаний, несколько отельных пляжей в Шарм-эш-Шейхе закрыто. Но это связано не с атакой хищника, а с сильным ветром на море, из-за которого объявлено штормовое предупреждение и отменены морские экскурсии.

Египетские власти не исключают, что будет принято решение о поиске акулы, как это произошло 10 лет назад. В декабре 2010 года случилась серия нападений недалеко от пляжа курорта Шарм-эш-Шейх. В течение двух недель были ранены четверо туристов из России и Украины, погиб отдыхающий из Германии.

Тогда спецгруппе министерства окружающей среды удалось поймать серую рифовую акулу длиной 2,25 метра, напавшую на людей.