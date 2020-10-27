В результате агрессии Азербайджана в Арцахе погибло 39 гражданских лиц: Омбудсмен Республики Арцах

По итогам работы по сбору фактов, осуществляемой аппаратом Защитника прав человека Арцаха, были обновлены данные о последствиях азербайджанских преступлений, направленных против гражданского населения Арцаха.

Как передает «Арменпресс», Омбудсмен Арцаха сообщил, что по положению на 26 октября в результате обстрела со стороны Азербайджана гражданских населенных пунктов были убиты 39 мирных жителей, среди которых 1 малолетняя девочка, 7 женщин и 31 мужчина. В общей сложности, ранения получили 122 человека, из них 102 - серьезные. 83 раненых - граждане мужского пола, а 19 - женского пола.

Большой материальный ущерб нанесен 150 населенным пунктам Республики Арцах. Уничтожены или пострадали 11 600 объектов частной недвижимости, 1 600 единиц движимой недвижимости, 2 100 объетов инфраструктур и объектов общественного и производственного назначения.