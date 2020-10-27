Опрос: большинство ветеранов ВС США намерены голосовать на выборах за Трампа

Большинство ветеранов ВС США собираются голосовать за президента Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября в стране всеобщих выборах, однако бывшие военнослужащие в возрасте до 54 лет готовы в большинстве своем поддержать его соперника, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Это следует из обнародованных в понедельник результатов опроса, проведенного газетой Military Times.

Согласно этому исследованию, проводившемуся с 1 по 13 октября, 52,4% ветеранов отдадут или уже отдали свои голоса за нынешнего президента страны, 42,3% хотят видеть Байдена в качестве главнокомандующего. Последний пользуется большей популярностью среди ветеранов в возрастных группах до 34 лет (46% против 41,7%) и от 34 до 54 лет (50,7% против 39,8%). Среди бывших военных старше 55 лет Трамп вне конкуренции, его поддерживают 58,9% респондентов (38,4% намерены голосовать за Байдена),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представленные данные, как отмечают социологи, в целом отражают уровень поддержки Трампа в среде бывших военных и демонстрируют постепенное снижение его популярности у этой категории избирателей. Издание напомнило, что в 2016 году за Трампа проголосовали 60% ветеранов, 34% отдали свои голоса за кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

Опрос, проведенный Military Times в августе среди действующих военнослужащих, показал небольшое преимущество Байдена над Трампом (41% против 37%).