Армянская сторона контролирует ситуацию на южной границе Армении

Вооруженные силы Республики Армения в целом контролируют ситуацию на южной границе Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в видеоматериале, опубликованном “Зинуж-медиа”, сообщает представитель Министерства обороны Армении, касаясь удара азербайджанской стороны по позициям армянской пограничной заставы на границе с Ираном, нанесенного беспилотниками и ракетно-артиллерийскими средствами утром 27 октября.

“У нас нет потерь персонала, нет человеческих потерь и потерь техники. Ситуация на линии соприкосновения, в целом, контролируется нами”, - отметил он.

Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил с командным составом оперативную ситуацию на южной границе Армении, предстоящие шаги и задачи.

“Мы знаем места всех своих огневых позиций, если это повторится, мы их поразим. Не допустим посягательств противника. Вооруженные силы Армении, наш личный состав готовы в любой момент, при совершении нарушения государственной границы, всеми имеющимися силами нанести мощный удар и применить все виды оружия, находящегося в арсенале”, - отмечают высокопоставленные офицеры, несущие службу на южной границе.

Констатируя очередное нарушение режима прекращения огня и обстрел государственной границы Армении, Министерство обороны заявляет, что оно будет вынуждено азербайджанским силам нанести ответные удары.

Ранее Шушан Степанян сообщила, что утром 27 октября, в районе 10:00 - 10:15, в очередной раз, нарушив режим прекращения огня, Азербайджан беспилотниками (один из которых упал на территории Республики Армения) и ракетно-артиллерийскими средствами обстрелял позиции армянской пограничной заставы южной границы между Арменией и Ираном.