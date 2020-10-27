Замглавы МИД Ирана прибудет в Ереван: также запланированы его визиты в Баку, Москву и в Анкару

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибудет в Ереван. Также запланированы его визиты в Баку, Москву и в Анкару. Цель визитов - продвижение инициатив Ирана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на иранское агентство IRNA, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

27 октября заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи для мониторинга территорий, прилегающих к зоне нагорно-карабахского конфликта, посетил аэропорт Парсабад Моган, расположенный на северо-западе провинции Ардебиль.