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Иран накажет террористов - такфиров, оказавшихся  у его границ: командующий Армией ИРИ

Иран накажет террористов - такфиров, оказавшихся  у его границ: командующий Армией ИРИ

Иран строжайшим образом накажет террористов - такфиров, оказавшихся  у его границ. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил командующий Армией ИРИ, генерал-майор Сейед Абдул Рахим Мусави в ходе визита в подразделения противовоздушной обороны и изучения состояния подготовки противовоздушной обороны на северо-западе страны.

Он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности людей, особенно жителей приграничных районов. “Усилены подразделения ПВО, дислоцированные на северо-западе страны и в случае необходимости, они будут и увеличены”, - сказал он, добавив, что спокойствие людей для них представляет особое значение.

Командующий иранской армией приказал армии и силам ПВО КСИР усилить подразделения ПВО, дислоцированные в регионе.


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