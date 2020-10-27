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МИД Италии рекомендует воздержаться от поездок за рубеж

МИД Италии рекомендует воздержаться от поездок за рубеж

МИД Италии рекомендует гражданам воздержаться от поездок за рубеж на фоне рост числа заражений коронавирусом в Европе и призывает учитывать возможные проблемы при возвращении на родину.

"Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе, МИД Италии рекомендует всем соотечественникам избегать поездок за границу, кроме как по строго необходимым причинам", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дипломаты не исключают введения дальнейших ограничений, которые могут осложнить возвращение итальянцев в страну,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Подобные проблемы с возвращением могут возникнуть с гораздо более серьезными последствиями в случае поездок в государства, не входящие в ЕС", — говорится в заявлении на сайте министерства.

Летом Италия ввела временный запрет на въезд в страну и транзит из 16 государств. В список вошли Сербия, Босния и Герцеговина, ряд южноамериканских стран, а также Армения и Молдавия.


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