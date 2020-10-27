МИД Италии рекомендует воздержаться от поездок за рубеж

МИД Италии рекомендует гражданам воздержаться от поездок за рубеж на фоне рост числа заражений коронавирусом в Европе и призывает учитывать возможные проблемы при возвращении на родину.

"Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе, МИД Италии рекомендует всем соотечественникам избегать поездок за границу, кроме как по строго необходимым причинам", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дипломаты не исключают введения дальнейших ограничений, которые могут осложнить возвращение итальянцев в страну,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Подобные проблемы с возвращением могут возникнуть с гораздо более серьезными последствиями в случае поездок в государства, не входящие в ЕС", — говорится в заявлении на сайте министерства.

Летом Италия ввела временный запрет на въезд в страну и транзит из 16 государств. В список вошли Сербия, Босния и Герцеговина, ряд южноамериканских стран, а также Армения и Молдавия.