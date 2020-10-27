СК допросил двух азербайджанских военнопленных

Следственный комитет допросил двух азербайджанских военнопленных.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 27 октября заявил начальник криминологического управления СК Армении Рафаэль Варданян.

“Они содержатся в соответствии со всеми международными гуманитарными нормами. Им оказывается медицинская помощь, получают трехразовое питание, обеспечены и все остальные требования. Военнопленные в ходе допроса отметили, что в Азербайджане они вряд ли удостоились бы лучшего отношения”, - сказал Варданян.