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СК допросил двух азербайджанских военнопленных

СК допросил двух азербайджанских военнопленных

Следственный комитет допросил двух азербайджанских военнопленных.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 27 октября заявил начальник криминологического управления СК Армении Рафаэль Варданян.

“Они содержатся в соответствии со всеми международными гуманитарными нормами. Им оказывается медицинская помощь, получают трехразовое питание, обеспечены и все остальные требования. Военнопленные в ходе допроса отметили, что в Азербайджане они вряд ли удостоились бы лучшего отношения”, - сказал Варданян.


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