ООН прогнозирует снижение иностранных инвестиций в мире в 2020 году на 30-40%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) снизятся в мире в 2020 на 30-40%, однако падение может быть более сильным - около 50% - из-за второй волны пандемии, подрывающей экономику ряда развитых государств. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве информационном бюллетене Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Подчеркивается, что "финансовые индикаторы первых трех кварталов 2020 года соответствуют прогнозам", изложенным ЮНКТАД в июне в докладе об инвестициях в мире, в котором речь идет о "снижении ПИИ на 30-40% по итогам 12 месяцев. "Прогнозы на 2020 год полны неопределенности, - констатируют эксперты. - С учетом второй волны пандемии в некоторых из развитых стран, подрывающей усилия по нормализации, спад около 50%, зафиксированный в первом полугодии 2020 года, может затянуться". По мнению ЮНКТАД, развитие ситуации в сфере ПИИ будет зависеть от "длительности кризиса в области здравоохранения и эффективности политических действий по борьбе с экономическими последствиями пандемии". Кроме того, "геополитические риски продолжают добавлять неопределенность" в прогнозы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ЮНКТАД, в первом полугодии текущего года падение ПИИ в мире "составило 49% по сравнению с тем же периодом 2019 года, поскольку локдауны в мире замедлили существующие инвестиционные проекты", а перспектива глубокой рецессии привела к "переоценке новых проектов". Зарегистрировано 37-процентное снижение числа объявленных инвестиционных проектов, на 15% - объявленных слияний и поглощений, на 25% - новых финансовых трансграничных контрактов.

Значительное сокращение ПИИ в первые шесть месяце текущего года было зафиксировано в промышленно развитых странах - на 75%, до $98 млрд. В Северной Америке ПИИ снизились на 56%, до $68 млрд. В развивающихся странах в первом полугодии снижение составило 16%, что, по словам экспертов, "меньше, чем ожидалось".