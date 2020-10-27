Важные решения в важный момент: IDBank предлагает новый способ для переводов из России в Армению

IDBank в партнерстве с Российской компанией «Универсальные платежные технологии» (ООО «УПТ») объявили о запуске проекта IDpay.

IDpay – это мобильное приложение, которое позволяет прикрепить карту любого российского банка систем VISA, Mastercard и МИР и осуществлять мгновенное пополнение карт/счетов клиентов IDBank (Армения) по номеру телефона. На данный момент переводы осуществляются в рублях.

«Чтобы осуществить мгновенный перевод средств клиенту IDBank через мобильное приложение IDpay, необходимо выбрать из адресной книги, либо ввести вручную мобильный номер получателя, который привязан к карте или счету в IDBank. Транзакция занимает секунды: быстрее, чем вы бы успели позвонить получателю», - рассказала руководитель отдела маркетинга IDBank Татевик Оганесян.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по связям с общественностью IDBank, IDpay – это один из самых выгодных на данный момент способов переводов из России в Армению. «С учетом сложившейся сложной ситуации вокруг Армении и Арцаха и особой востребованности в переводах из России по минимальным тарифам, с партнерами была достигнута договоренность до конца 2020 года в рамках специальной акции для переводов через IDpay установить тариф 0.5% от суммы перевода. Это делает продукт не только очень простым и удобным, но и выгодным », - сказала Татевик Вардеванян.

«Мы рады предоставить нашим клиентам наиболее технологичный и удобный способ получения средств из России, да еще и с минимальной комиссией, что особенно востребовано в настоящее время. Получив сумму непосредственно на свою карту или счет, клиент может гибко распоряжаться своими средствами, в том числе через широкие возможности приложения Idram и веб-платформы IDBanking.am. Зачисление средств будет осуществляться на карту/счет в соответствующей валюте с автоматической конвертацией по текущему курсу для цифровой платформы Банка, являющемуся одним из самых выгодных в банковской системе РА», прокомментировал Директор цифрового банкинга IDBank Сергей Аракелян. Он также добавил, что для получения средств по номеру телефона, клиенты IDBank в любой момент могут легко привязать или заменить привязанную к мобильному номеру карту или счет через свой личный кабинет в idbanking.am в разделе «Счета».

«Пока в приложении IDpay могут авторизоваться и осуществлять переводы только граждане России, но в ближайшее время услуга будет доступна и для граждан Армении. Помимо этого, мы также работаем над расширением функционала приложения», пояснил Феликс Хачатрян, Операционный директор ООО «УПТ».

Представители компаний также сообщили, что в рамках сотрудничества в скором времени планируется запустить переводы из Армении в Россию.

IDpay работает на платформе ПАО "Совкомбанк".