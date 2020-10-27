Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
13:39, 27 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за защиту Отечества.
- Багдишян Геворг Степанович, 2000 г. р.
- Мурадян Арут Фрикович, 2000 г. р.
- Хоренян Севак Суренович, 1987 г. р.
- Акопян Айк Араратович, 1996 г. р.
- Ованесян Овик Карапетович, 1984 г. р.
- Аветисян Шалико Седракович, 1980 г. р.
- Казарян Айк Эдвардович, резервный состав, 1989 г. р.
- Карташян Геворг Ншанович, резервный состав,1984 г. р.
- Саркисян Гегам Ашотович, резервный состав, 1992 г. р.
- Саркисян Ваагн Андраникович, резервный состав, 1986 г. р.
- Григорян Григор Айкович, 2002 г. р.
- Вартанян Мушег Мгерович, 2001 г. р.
- Хачатрян Арман Арсенович, доброволец, 1993 г. р.
- Петросян Ованес Андраникович, 1996 г. р.
- Манян Арарат Арменович, 2002 г. р.
- Аветян Карен Гагикович, 2000 г. р.
- Манасян Андраник Камоевич, 2002 г. р.
- Мнацаканян Давид Арменович, 2001 г. р.
- Асатрян Марсель Хачикович, 2000 г. р.
- Галстян Эрик Эмилевич, 2001 г. р.
- Синанян Сасун Гегамович, 2002 г. р.
- Макарян Арарат Асатурович, 2002 г. р.
- Маноян Левон Андраникович, 2001 г. р.
- Есаян Карен Петросович, 2000 г. р.
- Варданян Артем Варданович, 2002 г. р.
- Хачатрян Валерий Давидович, 2001 г. р.
- Петросян Акоп Суренович, 2000 г. р.
- Аракелян Армен Овикович, 2002 г. р.
- Гюламирян Арам Арманович, 2001 г. р.
- Саркисян Левон Арамович, 2001 г. р.
- Власян Альберт Артурович, 2001 г. р.
- Мусинян Борик Суренович, 2001 г. р.
- Чакрян Давид Артемович, 2001 г. р.
- Арчунц Арман Артушевич, 2001 г. р.
- Авакян Карен Норикович, 2001 г. р.
До публикации этих имен было известно о 974 погибших.
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