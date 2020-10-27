Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за защиту Отечества.

Багдишян Геворг Степанович, 2000 г. р. Мурадян Арут Фрикович, 2000 г. р. Хоренян Севак Суренович, 1987 г. р. Акопян Айк Араратович, 1996 г. р. Ованесян Овик Карапетович, 1984 г. р. Аветисян Шалико Седракович, 1980 г. р. Казарян Айк Эдвардович, резервный состав, 1989 г. р. Карташян Геворг Ншанович, резервный состав,1984 г. р. Саркисян Гегам Ашотович, резервный состав, 1992 г. р. Саркисян Ваагн Андраникович, резервный состав, 1986 г. р. Григорян Григор Айкович, 2002 г. р. Вартанян Мушег Мгерович, 2001 г. р. Хачатрян Арман Арсенович, доброволец, 1993 г. р. Петросян Ованес Андраникович, 1996 г. р. Манян Арарат Арменович, 2002 г. р. Аветян Карен Гагикович, 2000 г. р. Манасян Андраник Камоевич, 2002 г. р. Мнацаканян Давид Арменович, 2001 г. р. Асатрян Марсель Хачикович, 2000 г. р. Галстян Эрик Эмилевич, 2001 г. р. Синанян Сасун Гегамович, 2002 г. р. Макарян Арарат Асатурович, 2002 г. р. Маноян Левон Андраникович, 2001 г. р. Есаян Карен Петросович, 2000 г. р. Варданян Артем Варданович, 2002 г. р. Хачатрян Валерий Давидович, 2001 г. р. Петросян Акоп Суренович, 2000 г. р. Аракелян Армен Овикович, 2002 г. р. Гюламирян Арам Арманович, 2001 г. р. Саркисян Левон Арамович, 2001 г. р. Власян Альберт Артурович, 2001 г. р. Мусинян Борик Суренович, 2001 г. р. Чакрян Давид Артемович, 2001 г. р. Арчунц Арман Артушевич, 2001 г. р. Авакян Карен Норикович, 2001 г. р.

До публикации этих имен было известно о 974 погибших.