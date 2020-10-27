В России зафиксирован рекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в 85 российских регионах скончались 320 пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это рекордный показатель с начала эпидемии коронавируса в стране: предыдущий максимум зафиксировали 21 октября — тогда сообщалось о 317 погибших,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, за сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19, всего в стране коронавирусом заразились 1 547 774 человека. Из них 26 589 пациентов умерли, 1 158 940 выздоровели.

В мире число заболевших COVID-19 превысило 42,7 миллиона, более 1,1 миллиона человек погибли. Наиболее подверженными инфекции, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, оказались США, Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, за ней следуют Франция, Аргентина и Испания.