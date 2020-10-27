В Азербайджане содержатся 17 армянских военнопленных. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 27 октября заявил начальник криминологического управления СК Армении Рафаэль Варданян.

“Для принятия срочных мер в отношении военнопленных мы работаем с Межведомственной комиссией по военнопленным Министерства обороны и представительства Армении в ЕСПЧ, это касается оказания им медицинской помощи, не ущемления их прав и т.д.”, - сообщил Рафаэль Варданян.

Он добавил, что уточняются данные еще по двум лицам.