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В Азербайджане содержатся 17 армянских военнопленных

В Азербайджане содержатся 17 армянских военнопленных

В Азербайджане содержатся 17 армянских военнопленных. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 27 октября заявил начальник криминологического управления СК Армении Рафаэль Варданян.

“Для принятия срочных мер в отношении военнопленных мы работаем с Межведомственной комиссией по военнопленным Министерства обороны и представительства Армении в ЕСПЧ, это касается оказания им медицинской помощи, не ущемления их прав и т.д.”, - сообщил Рафаэль Варданян.

Он добавил, что уточняются данные еще по двум лицам.


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