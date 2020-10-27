Количество военных преступлений Азербайджана приведет его к полному поражению: Варданян

Количество военных преступлений Азербайджана приведет его к полному поражению. «Арменпресс» передает слова председателя постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна.

“Мировая история показывает, что ни одна страна не смогла добиться успеха, совершая военные преступления. Количество военных преступлений, совершаемых Азербайджаном, приведет его к полному поражению, и рано или поздно, в один прекрасный день будет “Нюрнбергский суд”, который всех преступников привлечет к ответу”, - сказал Владимир Варданян.

Он подчеркнул, что нужно фиксировать все случаи военных преступлений азербайджанской стороны и напоминать руководству Азербайджана, что они за все это понесут личную ответственность.

26 октября с 08:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США. Однако азербайджанская сторона, примерно в 08:45, грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, открыла артиллерийский огонь по северо-восточным боевым позициям Арцаха. Противник нарушил режим прекращения огня и около 09:10 начал обстрел позиций в юго-восточном направлении, выпустив пять артиллерийских снарядов. Вечером 26 октября противник из установок “Град” и “Смерч” обстрелял Мартунинский район, включая город, Мартакерт, а также села верхнего подрайона Аскерана.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах при поддержке Турции и наемников-террористов, уже дважды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции, было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.

Анна Григорян