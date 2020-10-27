Президент Арцаха Араик Арутюнян принял руководителя Союза добровольцев Крыма Армена Мартояна

27 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял прибывшего в Арцах с гуманитарной миссией руководителя Союза добровольцев Крыма, представителя местной армянской общины Армена Мартояна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает главное информационное управление аппарата президента Арцаха.

Араик Арутюнян отметил, что в этот критический для Арцаха момент единая и сплоченная борьба всех общин диаспоры придает большую силу и энергию живущим на родине. Он также подчеркнул важность подобных визитов, сказав, что армяне Крыма с народом этой страны прошли трудный, но жизненно важный путь.

Армен Мартоян поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что крымские армяне в эти тяжелые военные дни, все как один стоят рядом с братьями и сестрами Арцаха.

Во встрече приняли участие руководитель клуба “Друзья Крыма”, председатель партии “Союз Конституционное право” Айк Бабуханян и главный советник президента Республики Арцах, посол по особым поручениям Рудик Уснунц.