Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял руководителя Союза добровольцев Крыма Армена Мартояна

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял руководителя Союза добровольцев Крыма Армена Мартояна

27 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял прибывшего в Арцах с гуманитарной миссией руководителя Союза добровольцев Крыма, представителя местной армянской общины Армена Мартояна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает главное информационное управление аппарата президента Арцаха.

Араик Арутюнян отметил, что в этот критический для Арцаха момент единая и сплоченная борьба всех общин диаспоры придает большую силу и энергию живущим на родине. Он также подчеркнул важность подобных визитов, сказав, что армяне Крыма с народом этой страны прошли трудный, но жизненно важный путь.

Армен Мартоян поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что крымские армяне в эти тяжелые военные дни, все как один стоят рядом с братьями и сестрами Арцаха.

Во встрече приняли участие руководитель клуба “Друзья Крыма”, председатель партии “Союз Конституционное право” Айк Бабуханян и главный советник президента Республики Арцах, посол по особым поручениям Рудик Уснунц.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации