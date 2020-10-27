Правительство Японии предоставит Армении грант в размере $3,8 млн: соглашение ратифицировано

Парламент Армении ратифицировал соглашение, согласно которому правительство Японии предоставит правительству Армении грант в размере 3,8 млн долларов.

Как сообщает «Арменпресс», проект ратификации Соглашения между правительством Республики Армения и правительством Японии о предоставлении гранта “Экономическое и социальное развитие” получил 72 голоса “за”.

Соглашение между правительством Армении и правительством Японии было подписано 30 июня 2020 года.

Анаит Аванесян, замминистра здравоохранения Армении, представив соглашение на заседании Национального собрания, назвала его еще одним хорошим примером сотрудничества между Арменией и Японией.

“Грант в размере около 3,8 млн долларов. Правительство сочло целесообразным потратить эти деньги на приобретение автомобилей для службы скорой помощи “Мобильная медицинская клиника”, которые наилучшим образом будут способствовать предоставлению качественной медицинской помощи в горных районах”, - сказала замминистра и добавила, что в рамках предоставляемой суммы будет приобретено 47 машин.

Анна Григорян