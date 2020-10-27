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Пожертвования епархий ААЦ во имя Арцаха будут переданы в Фонд “Айастан”

Пожертвования епархий ААЦ во имя Арцаха будут переданы в Фонд “Айастан”

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине в поддержку Арцаха получены новые пожертвования, собранные в разбросанных по всему миру епархиях и общинах Святой Армянской Апостольской Церкви, которые будут переданы программе “Мы и наши границы. Все для Арцаха” Всеармянского фонда “Айастан”.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал директор информационной системы Первопрестольного Ваграм Меликян.

Из Восточной армянской епархии США перечислено 200 000 долларов США, Армянская епархия Германии добавила еще 80 000 евро, Армянская епархия Австралии и Новой Зеландии осуществила очередную передачу, предоставив 35,005  долларов США.

С той же целью из другого церковного учреждения было получено 68 850 долларов США.

Всеармянский фонд “Айастан” в рамках кампании по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха” уже собрал более 150,35 млн долларов США.


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