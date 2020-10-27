В результате удара Азербайджана по южной границе Армении жертв и раненых нет: ответ уже дан

В результате посягательства Азербайджана на южную границу Армении жертв и раненых нет. Армянская сторона уже предприняла ответные действия.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Утром 27 октября, в районе 10:00 - 10:15, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, Азербайджан беспилотниками (один из которых упал на территории Республики Армения) и ракетно-артиллерийскими средствами обстрелял позиции армянской пограничной заставы южной границы между Арменией и Ираном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.