В результате удара Азербайджана по южной границе Армении жертв и раненых нет: ответ уже дан
11:53, 27 Октябрь, 2020
В результате посягательства Азербайджана на южную границу Армении жертв и раненых нет. Армянская сторона уже предприняла ответные действия.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Утром 27 октября, в районе 10:00 - 10:15, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, Азербайджан беспилотниками (один из которых упал на территории Республики Армения) и ракетно-артиллерийскими средствами обстрелял позиции армянской пограничной заставы южной границы между Арменией и Ираном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.
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