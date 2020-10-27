В Армении подтверждено 1 600 новых случаев COVID-19: зарегистрировано самое большое число смертей

По состоянию на 27 октября в Армении всего подтверждено 80 410 случаев COVID-19, 51 814 выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 27 027 пациентов. За последние сутки проведено 3 397 тестов, а в общем счете 382 938.

Таким образом, подтверждено 1 600 новых случая COVID-19, выздоровели 652 пациента.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 222 летальных исхода (увеличились на 26).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 8 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 347.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян