Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в нескольких странах мира во вторник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Мексики, Перу, Бразилии, Японии и некоторых стран Европы. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы и Перми, но их число незначительно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным сервиса, 63% пользователей Google сообщают о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, а у порядка 36% возникают проблемы с поиском.