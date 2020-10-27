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Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в нескольких странах мира во вторник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Мексики, Перу, Бразилии, Японии и некоторых стран Европы. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы и Перми, но их число незначительно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным сервиса, 63% пользователей Google сообщают о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, а у порядка 36% возникают проблемы с поиском.


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