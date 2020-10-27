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Для проведения заседания НС кворум не был обеспечен: объявлен 20-минутный перерыв

Для проведения заседания НС кворум не был обеспечен: объявлен 20-минутный перерыв

Для проведения заседания НС кворум не был обеспечен.

Как передает «Арменпресс», для обеспечения кворума необходимо присутствие 67 депутатов.

Вице-спикер НС Лена Назарян объявила 20-минутный перерыв, пока депутаты соберутся.

Многие депутаты парламента в эти дни находятся в Арцахе. В зале заседаний НС  депутаты минутой молчания почтили память павших в бою героев, а также память жертв 27 октября.


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