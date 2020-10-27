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Жизнь Джалала Арутюняна вне опасности: пресс-секретарь президента Арцаха

Жизнь Джалала Арутюняна вне опасности: пресс-секретарь президента Арцаха

Жизни Джалала Арутюняна ничего не угрожает. На данный момент в результате ранения, полученного на одной из боевых позиций, он проходит курс интенсивного лечения. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“Азербайджанская пресса уже во второй раз распространяет ложную информацию о Джалале Арутюняне, что он якобы погиб. Сразу скажу, что жизни Джалала Арутюняна ничего не угрожает. На данный момент в результате ранения, полученного на одной из боевых позиций, он проходит курс интенсивного лечения. Он скоро вернется в армию. Президент Арутюнян поручил выполнение этой тяжелой обязанности генералу Арзуманяну. В сложной ситуации, созданной войной, действительно есть над чем работать. Удачи Вам, господин генерал”, - отметил Ваграм Погосян.

Ранее президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщил, что в связи с ранением командующего Армией обороны Арцаха генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна, полученным им при  исполнении боевой службы, последний освобожден от занимаемой должности. Другим указом генерал-майор Микаел Арзуманян назначен министром обороны Республики Арцах - командиром Армии обороны, ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.


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