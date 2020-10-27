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СМИ: не менее пяти человек погибли при взрыве в семинарии в Пакистане

СМИ: не менее пяти человек погибли при взрыве в семинарии в Пакистане

о меньшей мере пять человек погибли, еще 50 получили ранения в результате взрыва, произошедшего во вторник в семинарии в пакистанском городе Пешавар. Об этом со ссылкой на полицию сообщает газета Dawn.

По ее данным, пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Другие подробности пока не приводятся.


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