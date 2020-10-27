В некоторых направлениях линии фронта Арцаха идут бои местного значения

В ночь с 26 на 27 октября в зоне арцахо-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильно напряженная ситуация. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Республики Арцах, в отдельных районах продолжились артиллерийские бои.

“Вечером вражеские силы активно использовали беспилотные летательные аппараты, часть которых была сбита силами ПВО Армии обороны. Противник продолжал обстреливать мирные населенные пункты, в частности, под прицелом оказались города Мартуни, Мартакерт и села верхнего подрайона Аскерана.

В настоящее время в некоторых направлениях линии фронта идут бои местного значения. Подразделения Армии обороны продолжают выполнять поставленные боевые задачи, сохраняя оперативно-тактическую ситуацию под своим контролем”, - отмечают в Министерстве обороны Республики Арцах.