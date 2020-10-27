Европейские индексы - 26-10-20

МОСКВА, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 3.71% и составил 12177.18 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 1.16% и составил 5792.01 пункта, а российский RTSI снизился на 1.01% и составил 1152.33 пункта.